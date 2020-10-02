Antalya’da ‘alçak uçuş’ isyan ettirdi
Orman yangınlarıyla mücadele için Türk Hava Kurumu uçakları yerine Rusya’dan kiralanıp Antalya’da kullanılan çok amaçlı amfibi uçağı BE 200’ün Rus pilotları Lara’da yerleşim yerlerinde alçaktan uçuş yaptıkları iddiasıyla şikâyet yağmuruna tutuldu.
Lara’da alçak uçuş yapan Beriev BE200 tipi uçak, Fener Mahallesi’ndeki binalara yakın geçti. Antalya Havalimanı yetkililerini telefon yağmuruna tutan vatandaşlar, “Bu uçaklar Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı” cevabıyla karşılaştı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, şikâyetlerin kendilerine de ulaştığını kule nöbetçisinin pilotu uyarıldığını bildirdi. Pilotun uyarılara aldırış etmemesi üzerine konu Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Nöbetçi Yangın Müdürlüğü’ne iletildi.
Buradaki yetkililer de pilotların uyarılacağını söyledi. Ancak şikâyetlerden sonuç alınamadı. Yangın ve eğitim olmadığı saatlerde tehlikeli bir şekilde yerleşim yerlerinin üzerinden alçaktan uçulmasına anlam veremeyen yurttaşlar yetkilileri duyarlı olmaya çağırdı.
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