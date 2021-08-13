Antalya'da cin çıkarma bahanesiyle 2 kadına cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde sözde 'cin çıkarma seansı' yapan ve 2 kadına cinsel istismarda bulunan Hakan Azak tutuklandı.
Alanya'da cin çıkardığı iddia edilen Hakan Azak'ın, taciz ettiği ve ilişkiye zorladığı öne sürülen H.K. (32) ve G.G. (46) adlı kadınlar, şüpheli hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.
Bir süredir kendisinde cin olduğu iddiasıyla sözde cinci hoca Hakan Azak'a eşiyle birlikte gittiğini anlatan H.K., şüpheli tarafından elle taciz edildiğini, kendisiyle ilişkiye girme isteğini reddettiği için tehdit edildiğini ifade etti.
İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMEYEN KADINLARI TEHDİT ETTİ
H.K., sözde hocanın ilişki isteğini kabul etmezse kendisine ve ailesine cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini, telefonundan engellemesine rağmen başka numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini kaydetti. Hakan Azak'ın ayrıca seans uyguladığı G.G. adlı kadını da aynı şekilde taciz ettiği, H.K.'yı kendisine ayarlamazsa ona da cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini ifade etti.
CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
Tehditlere dayanamayan kadınlar, eşleriyle birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, Hakan Azak hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Azak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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