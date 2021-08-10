WhatsApp başkanından, Apple'a 'çocuk istismarını önleme planı' eleştirisi

10 Ağustos 2021 Salı, 10:17

Teknoloji devleri Facebook'la Apple arasında özel hayatın gizliliğine odaklanan şiddetli tartışma, iPhone üreticisinin çocuk istismarı görüntülerini saptamak için yeni bir fotoğraf tespit programı başlatma planları sebebiyle kızıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın başındaki Will Cathcart, Apple'ın iOS sistemindeki kişisel fotoğrafları tarayabilen yazılım önerisinin özel hayatın gizliliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

WhatsApp'ın kendi platformunda Apple'ın programlarını çalıştırmasına müsaade etmeyeceğini belirten Cathcart, Apple'ın yaklaşımının "dünyaya çok endişe verici bir şey sunduğunu" söyledi.

Cathcart cuma günü yazdığı uzunca Tweet dizisinde, "Bence bu yanlış bir yaklaşım ve dünyanın her yerinde insanların özel hayatının gizliliği açısından bir ihlal. İnsanlar bu sistemi WhatsApp'ta kabul edip etmeyeceğimizi sordu. Cevap, hayır" dedi.

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.



People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no. — Will Cathcart (@wcathcart) August 6, 2021

"Apple, insanların kendileriyle paylaşılan içeriği şikayet etmesini kolaylaştırmak yerine telefonunuzdaki tüm kişisel fotoğrafları, kimseyle paylaşmadığınız fotoğrafları bile tarayabilen bir yazılım geliştirdi. Bu gizlilik değil."

'ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEME PLANI'

Apple, fotoğraflarda ve mesajlardaki istismar belirtilerini saptayabilen yeni özellikler geliştirdiğini duyurmuştu.

Buna göre şirket mesajları, fotoğrafları ve ek özellikleri içeren üç yeni önlem sunuyor; bunlar Siri'ye eklenecek. Apple söz konusu eklemelerin iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8 ve MacOS Monterey gibi tüm platformlara "bu yıl" güncellemelerle geleceğini söyledi. Özellikler başlangıçta ABD'yle sınırlı olacak.

Eğer bir çocuğa cinsel içerikli görünen bir görsel gönderilirse bulanıklaştırılacak ve çocuğa uyarı gönderilecek. Çocuk mesajı görüntülemeye karar verirse, ebeveynlerinin uyarılacağı söylenecek ve daha sonra da bir yetişkine haber verilecek.

Öte yandan Cathcart, Apple'ın ya da hükümetlerin takip etmek istediği herhangi bir meselede bu gözetim sisteminin kişisel içerikleri taramak için kullanılabileceğini söyledi.

Cathcart, "iPhone'ların satıldığı ülkelerde neyin kabul edilebilir olduğuna dair farklı tanımlar olacak" diye ekledi.

Apple, program genişledikçe diğer çocuk güvenlik ekiplerinin de kaynak olarak eklenebileceğini söylemişti.

Cathcart, "Bu sistem Çin'de kullanılacak mı? Orada hangi içerik yasa dışı sayılacak ve bunu nasıl bileceğiz? Dünyanın her yerinde hükümetlerin diğer içerik çeşitlerini de tarama listesine ekleme taleplerini nasıl yönetecekler?" diye sordu.