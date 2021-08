WhatsApp başkanından, Apple'a 'çocuk istismarını önleme planı' eleştirisi

Teknoloji devleri Facebook'la Apple arasında özel hayatın gizliliğine odaklanan şiddetli tartışma, iPhone üreticisinin çocuk istismarı görüntülerini saptamak için yeni bir fotoğraf tespit programı başlatma planları sebebiyle kızıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp'ın başındaki Will Cathcart, Apple'ın iOS sistemindeki kişisel fotoğrafları tarayabilen yazılım önerisinin özel hayatın gizliliğinin açık bir ihlali olduğunu söyledi.

WhatsApp'ın kendi platformunda Apple'ın programlarını çalıştırmasına müsaade etmeyeceğini belirten Cathcart, Apple'ın yaklaşımının "dünyaya çok endişe verici bir şey sunduğunu" söyledi.

Cathcart cuma günü yazdığı uzunca Tweet dizisinde, "Bence bu yanlış bir yaklaşım ve dünyanın her yerinde insanların özel hayatının gizliliği açısından bir ihlal. İnsanlar bu sistemi WhatsApp'ta kabul edip etmeyeceğimizi sordu. Cevap, hayır" dedi.

I read the information Apple put out yesterday and I'm concerned. I think this is the wrong approach and a setback for people's privacy all over the world.



People have asked if we'll adopt this system for WhatsApp. The answer is no.