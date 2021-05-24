Antalya'da denizde kadın cesedi bulundu
Antalya’da denizin yaklaşık 50 metre açığında bir kadın cesedine rastlandı. Talihsiz kadının eşi ve çocuğu, cenazeyi görünce yıkıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Falez 2 Parkı'na manzara seyretmeye gelen vatandaşlar durumu fark ederek 122 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbarla Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadın cesedi buldu.
Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Necla Özkan(55) olduğunu belirledi. Ekiplerinin haber vermesiyle limana gelen kadının kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği adam, eşini güçlükle teşhis etti. Eşini teşhis eden adam fenalık geçirirken, Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti. Baba, kızı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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