Antalya’da kaybolan minik Ecrin her yerde aranıyor
Antalya’nın Serik ilçesinde çardaktaki ailesinin yanından ayrılıp gözlerden kaybolan 2 yaşındaki çocuğu bulmak için bölgeye yakın dere ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
2 yaşındaki Ecrin Keskin, babasıyla birlikte çardakta oturuyordu. Minik Ecrin bir anda gözden kayboldu.
Baba Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı.
Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye deniz polisine bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler dere ve çevresinde arama çalışmasını sürdürüyor.
Video Haberler
- Düğünde maganda dehşeti: 10 yaralı
- Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
- Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın söndürüldü
- İHA muhabiri ve DHA kameramanına saldırı kamerada
- Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
- Haliç Köprüsü'nde ilginç görüntü
- Tarlada 2 bin yıllık kitabe bulundu
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Yavuz'dan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması
- Cumhur İttifakı'nda büyük erime!
- A-101 işçisi bozuk ürünler hakkında Cumhuriyet’e konuştu
- Açıldı açılalı inen uçak olmadı
- BÜ'nün rektör vekiline 'Candan' tepkisi
- Cami kürsüleri bu kafaya emanet!
- Daha fazla eşyaya ihtiyacımız yok
- 21 yıldır kızını arayan anneye Serengil'den ilginç yanıt
- 'Erken seçim sinyali veriyor'
- Aysel öğretmen de erkek kurbanı