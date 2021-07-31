Antalya'da ormana giren Ruslar, polisi alarma geçirdi
Antalya'da 2 kişinin, Tünektepe'de ormanlık alana doğru tırmanması, polisi alarma geçirdi. Kısa sürede bölgeye polisler sevk edildi. Bölgede 1 saate yakın inceleme yapan ekipler, Rusya vatandaşı olduğu belirlenen 2 kişiyi polis merkezine götürdü.
Olay, öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkisinde meydana geldi. Yurdun çoğu bölgesinde olduğu gibi Antalya'da da orman alanlarına girişin yasak olmasına rağmen 2 kişinin ellerinde poşetle alana doğru tırmandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat boyunca bölgede kamera ve dürbünle inceleme yapan ekipler, 2 kişinin teleferik direkleri altından Tünektepe'ye çıktığını belirledi. Şüphelilerin arkasından dağa tırmanan ekipler, uyarı yaparak aşağı inmesini sağladı.
Yapılan incelemede, 1'i kadın 2 kişinin Rusya vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Pasaportları ve üzerindeki çantaları incelenen Ruslar, detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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