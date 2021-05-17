Sergen Yalçın: "Türkiye Kupası'na hazırlık yapamadık"

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:05

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın 20:45'te Antalyaspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyon olan ilk Türk olan Sergen Yalçın, zor bir sezon olduğunu vurgulayarak “Çok sıkıntılı süreçler geçirdik. Pandemi dönemi sıkıntıları, genel sıkıntılar. Tarihin en uzun sezonu. Özellikle ligin son virajında her maç 6-7 eksikle oynamak gerçekten sıkıntılı oldu. Şampiyonlukla bitmesi bizleri çok mutlu etti. Oyuncularımız sezon boyunca ciddi karakter ortaya koydular. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluk yaşadık” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI”

Süper Lig şampiyonluğunun ardından hedeflerinin Türkiye Kupası'nı evlerine götürmek olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, “Hedefimiz en az lig şampiyonluğu kadar değer verdiğimiz Türkiye Kupası. Antalyaspor ile zor bir final maçı oynayacağız. Sezonu 2 kupayla tamamlamak istiyoruz. Ersun Hoca ve ekibi özellikle işin savunma tarafını iyi yaptı, bunu iyi yapan bir ekibe karşı oynayacağız. Nasıl bir organizasyon yapmamız gerekiyorsa öyle oynayacağız.” ifadelerine yer verdi.

"BAZEN 'YİNE Mİ MAÇ VAR' DİYORUZ"

Süper Lig’de yoğun tempoda antrenman yaptıkları için Türkiye Kupası'na hazırlanmadıklarını belirten Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“Bazı şeyleri riske atmak istemiyoruz, biraz daha akıllı bir oyun anlayışıyla oynayacağız. Şu ana kadar hazırlık yapamadık. Artık bazı düşüncelerden kurtulmamız lazım. Kazandığın zaman konsantre oldun, kazanamadığında yok şampiyonluktu, rehavetti... Oyuncuların maçın kıymetini, değerini zaten biliyor, bizim ekstra bir motivasyon vermemize gerek yok. Biz bile bazen kulübede otururken 'Ya yine mi maç var' diyoruz, o kadar çok maç oynadık. Oyuncuların durumunu siz düşünün. Almamız gereken bir kupa daha var. O kupayı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçta oyunun tamamında stratejimizi doğru bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Antalyaspor müthiş savunma yapan bir ekip. Final maçında nasıl oynamamız gerekiyorsa o şekilde oynayacağız."