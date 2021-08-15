Antalyaspor, Göztepe ile berabere kaldı

15 Ağustos 2021 Pazar, 23:44

Süper Lig’de ilk hafta mücadelesinde Antalyaspor, Göztepe’yi konuk etti.

Her iki takım da maça kontrollü bir oyunla başlarken 28. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı.

Ghacha’nın sağ kanattan verdiği pasta ceza sahasının dışında topla buluşan Fredy’nin şutu direğin üstünden auta çıktı.

Pozisyondan 3 dakika sonra Fredy’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Ghacha, Berkan Emir’in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Fredy, hata yapmadı ve takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla noktalandı ve devreye Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle girildi.

ANTALYA DEĞİŞİKLİKLERLE BAŞLADI

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Antalyaspor, ikinci yarıya 3 değişikle başladı. Poli, Mukairu ve Tijanic kenara gelirken Hakan Özmert, Milosevic ve Baku oyuna dahil oldu.

60. dakikada Halil Akbunar’ın ortasında Göztepe gole yaklaşırken Ndiaye’nin şutunu Boffin kurtardı.

Maçın son dakikalarına Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle girilirken 85. dakikada Akdeniz ekibi farkı ikiye çıkartma şansını kaçırdı.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Milosevic’in kale önünden yaptığı kafa vuruşu İrfan Can’ın üstüne gitti. Devam eden pozisyonu savunma uzaklaştırdı.

UZATMADA BERABERLİK GELDİ

Karşılaşmada normal sürenin tamamlanmasının ardından maça 4 dakika eklendi. İkinci uzatma dakikasında Berkan Emir'in sağ kanattan kullandığı Dino Arslangic skora dengeyi getirdi.

Beraberlik golünün ardından 90+3’te ani gelişen atakta Murat Paluli ceza sahasına girmek isterken Naldo topa elle müdahale etti ve maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

Yaklaşık, 3 dakikalık VAR incelemesinin ardından penaltı atışı iptal edildi ve pozisyonun ceza sahası dışında gerçekleştiği tespit edildi. Göztepe, kullanılan serbest vuruştan yararlanamadı ve Yasin Kol son düdüğü çaldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Yeni Malatya ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk. 82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk. 46 Milosevic), Wright

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 83 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Tijanic (Dk. 46 Makana Baku), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 83 Brown Ideye)

Goller: Dk. 32 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Arslanagic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ghacha, Dk. 19 Poli, Dk. 71 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 20 Jahovic, Dk. 88 Ideye, Dk. 90+3 Arslanagic, 90+4 Cherif Ndiaye (Göztepe)