Alanyaspor, Başakşehir'i tek golle mağlup etti

15 Ağustos 2021 Pazar, 21:06

Süper Lig’in ilk haftasında Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Başakşehir, 3. dakikada Edin Visca ile gole yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazında Gulbrandsen’in pasında topla buluşan Visca’nın şutunu Serkan engelledi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Ömer Ali Şahiner’in müdahalesiyle Umut yerde kalırken Alanyaspor, ceza sahasına yakın bir bölgeden serbest vuruş kazandı.

Serbest vuruşta topun başına geçen Diedhiou’nun şutu barajdan dönerken Borja, önünde kalan topu sert bir şutla ağlara gönderdi ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

26. dakikada Gulbrandsen ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Kullanılan serbest vuruşta Aleksic’in şutu barajdan dönerken Sırp oyuncunun devam eden pozisyonda çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR BASKIYI ARTIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında beraberlik golü için baskısını artıran Başakşehir, Aleksic ve Caicara ile gole yaklaştı.

66. dakikada Visca’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası yayına hareketlenen Çaiçara’nın şutunu Serkan köşeden çıkarttı. Bu pozisyondan iki dakika sonra Ndayishimiye ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu Serkan kornere çeldi.

Maçın son 10 dakikasına Alanyaspor’un üstünlüğüyle girilirken 82. Dakikada Deniz Türüç Serkan Kırıntılı’nın hatasını değerlendiremedi. Tecrübeli kalecinin pası kısa düşerken Deniz Türüç’ün boş kaleye çektiği şut az farkla dışarıya çıktı.

Kalan bölümde Başakşehir, beraberlik golünü bulamadı ve Alanyaspor ilk yarıda attığı golle üç puanı alan taraf oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir Konyaspor konuk olurken, Alanyapsor sahasında lige galibiyetle başlayan Altay'ı ağırlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir’in sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile müsabakayı izledi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK. 37 Caiçara), Ravil Tagir, Duarte, Lima (Dk. 89 Atabey Çiçek), Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Visca, Aleksic (Dk. 70 Ahmed Kutucu), Gulbrandsen (Dk. 70 Muhammet Demir)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Siopis, Umut Güneş, Candeias (Dk. 72 Tayfur Bingöl), Borja (Dk. 81 Juanfran), Efecan Karaca (Dk. 81 Ahmed Ildız) , Famara (Dk. 87 Efkan Bekiroğlu), Davidson

Gol: Dk. 12 Borja (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: DK. 30 Davidson, Dk. 64 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)