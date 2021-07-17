Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha'yı kadrosuna kattı
Antalyaspor 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu Houssam Eddine Ghacha'yı transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Antalyaspor, transferi açıklarken "Hoş Geldin Houssam Eddine Ghacha.
Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
Hoş Geldin Houssam Eddine Ghacha— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 17, 2021
Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/H6Gx6QlT1e
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