Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha'yı kadrosuna kattı

Antalyaspor 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu Houssam Eddine Ghacha'yı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:24
Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha'yı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Antalyaspor, transferi açıklarken "Hoş Geldin Houssam Eddine Ghacha.

Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.


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