Fenerbahçe, Slovenya'da yapacağı kamp programını duyurdu
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık kampının detayları ve hazırlık maçlarının programı belli oldu.
İlk etap kampını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, ikinci etap kampı için İstanbul'a döndü.
22 Temmuz'a kadar çalışmalarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürecek sarı-lacivertliler, ikinci kamp dönemini Slovenya'nın Bled şehrinde yapacak.
Fenerbahçe, Slovenya'da yapacağı 3 hazırlık maçının programını paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesislerimizde tamamlayan profesyonel futbol takımımız hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor.
22 Temmuz’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan takımımız; 19 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.
22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan takımımız burada 3 hazırlık maçı yapacak.
Program şöyle:
24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al Ahli
Takımımız 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek."
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