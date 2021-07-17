Fenerbahçe, Slovenya'da yapacağı kamp programını duyurdu

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:25

İlk etap kampını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, ikinci etap kampı için İstanbul'a döndü.

22 Temmuz'a kadar çalışmalarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürecek sarı-lacivertliler, ikinci kamp dönemini Slovenya'nın Bled şehrinde yapacak.

Fenerbahçe, Slovenya'da yapacağı 3 hazırlık maçının programını paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesislerimizde tamamlayan profesyonel futbol takımımız hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor.

22 Temmuz’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan takımımız; 19 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.

22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan takımımız burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00 Udinese

27.07 / 18:00 Tabir Sezana

30.07 / 17:00 Al Ahli

Takımımız 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek."