Fode Koita'dan N'Golo Kante'ye Trabzonspor hediyesi
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, eski arkadaşı N'Golo Kante'ye bordo-mavili forma hediye etti.
Trabzonspor'un yeni transferi Fode Koita, Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante ile bir araya geldi.
30 yaşındaki Gineli futbolcu Koita, 2013 ve 2015 yılları arasında Fransa ekibi Caen'de birlikte forma giydiği Kante'ye Trabzonspor forması hediye etti.
Birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Koita, "Zaman hızla akıp gidiyor ama kardeşim asla değişmiyor. Maşallah" ifadesini kullandı.
Koita'nın paylaşımı şu şekilde:
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