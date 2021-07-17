Manga, Olimpiyatlar'da mücadele edecek Türk sporcular için şarkı hazırladı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:55

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

Öte yandan Manga Grubu, Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil edecek millli sporcular için "Olimpiyat Ateşi" isimli şarkı hazırladı. Şarkı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşıldı.