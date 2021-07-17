Manga, Olimpiyatlar'da mücadele edecek Türk sporcular için şarkı hazırladı
Manga Grubu, Olimpiyatlar'da mücadele edecek Türk sporcular için 'Olimpiyat Ateşi' adlı bir şarkı hazırladı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.
Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.
Öte yandan Manga Grubu, Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil edecek millli sporcular için "Olimpiyat Ateşi" isimli şarkı hazırladı. Şarkı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi hesabından paylaşıldı.
Millilerimizin şarkısı @maNgaMusic’ten, destek 83 milyondan… ????— Gençlik ve Spor Bakanlığı???? (@gencliksporbak) July 16, 2021
Olimpiyatlara gidecek #TeamTürkiye için hazırladığımız şarkımız: Olimpiyat Ateşi
Sporcularımıza güç katması dileğiyle… #AdınıTariheYaz pic.twitter.com/Xt36ePf9B2
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