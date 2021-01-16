Antalyaspor - Trabzonspor maçında hakem değişikliği
Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesinin hakemi değiştirildi.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesinin hakemi değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık atandı. Özdamar Mert Hakan'ın hatalı kartı nedeniyle cezalandırıldı.
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