Antalyaspor - Trabzonspor maçında hakem değişikliği

Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesinin hakemi değiştirildi.

DHA
16 Ocak 2021 Cumartesi, 13:23
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Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün oynanacak Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor mücadelesinin hakemi değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, daha önce Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanan maça Ali Palabıyık atandı. Özdamar Mert Hakan'ın hatalı kartı nedeniyle cezalandırıldı.


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