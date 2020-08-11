Antalyaspor'da ayrılık
Antalyaspor, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada Charles Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Antalyaspor, resmi twitter hesabından Brezilyalı futbolcusu Charles Silva'ya veda mesajı yayınladı.Akdeniz ekibi #BizAntalyasporuz etiketiyle yayınladığı veda mesajında "4,5 yıl boyunca, armamızı taşıyan kutsal formamızı Süper Lig'de 105 maç ve 7 bin 806 dakika taşıyarak unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Charles Silva" ifadelerine yer verdi.
35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 1 asist yaptı.
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