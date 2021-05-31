Kasımpaşa'da Aytaç Kara, takımına veda etti

Kasımpaşa'da sözleşmesi sona eren ve ismi Galatasaray ile anılan Aytaç Kara, kulübüne yaptığı paylaşımla veda etti.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:25
Kasımpaşa'da Aytaç Kara, takımına veda etti
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sözleşmesinin bitmesiyle lacivert-beyazlı kulüpten ayrıldı.

Son dönemlerde adı Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu veda paylaşımında "Her şey için teşekkürler Kasımpaşa" ifadelerini kullandı.

Aytaç'ın paylaşımı şu şekilde:



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