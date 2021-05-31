Kasımpaşa'da Aytaç Kara, takımına veda etti

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:25

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sözleşmesinin bitmesiyle lacivert-beyazlı kulüpten ayrıldı.

Son dönemlerde adı Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu veda paylaşımında "Her şey için teşekkürler Kasımpaşa" ifadelerini kullandı.

Aytaç'ın paylaşımı şu şekilde:



