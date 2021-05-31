Kasımpaşa'da Aytaç Kara, takımına veda etti
Kasımpaşa'da sözleşmesi sona eren ve ismi Galatasaray ile anılan Aytaç Kara, kulübüne yaptığı paylaşımla veda etti.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, sözleşmesinin bitmesiyle lacivert-beyazlı kulüpten ayrıldı.
Son dönemlerde adı Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolu veda paylaşımında "Her şey için teşekkürler Kasımpaşa" ifadelerini kullandı.
Aytaç'ın paylaşımı şu şekilde:
Herşey için teşekkürler Kasımpaşa. pic.twitter.com/gt0IHS9mWM— Aytaç KARA (@aytayt35) May 31, 2021
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