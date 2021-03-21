Antik tiyatro ortaya çıktı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, MÖ 8. yüzyıla ait antik tiyatro ortaya çıktı.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, tarihi MÖ 8. yüzyıla kadar dayanan Apameia antik kentinde başlatılan kazı çalışmaları devam ederken Roma döneminde Efes antik kentinden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia’da 7 bin kişilik olduğu tahmin edilen antik tiyatronun önemli bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı.
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