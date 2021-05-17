Antony Blinken: İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu tekrarlıyorum

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:32

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalara ilişkin, "ABD İsraillilerle Filistinliler arasında artan şiddetten büyük endişe duymaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu kuleyi vurmalarının 'meşru' olduğunu savunup binada 'teröristlerin varlığına dair kanıtları ABD'ye sunduklarını' açıklaması yapmıştı.



Blinken'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İSRAİL'İN VERDİĞİ HERHANGİ BİR BİLGİ GÖRMEDİK"



Gazetecilerle sağlık çalışanlarının hayatlarının nasıl riske sokulduğu karşısında da endişeye kapılıyoruz. Medya binasına saldırıyla ilgili İsrail'in verdiği herhangi bir bilgi görmedik. Bu konuda İsrail'den ayrıntılı bilgi talep ettik.

"PERDE ARKASINDA YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"



ABD, şiddetin sona ermesi için perde arkasında yoğun şekilde çalışıyor. İsrail'in meşru müdafaa hakkı olduğunu tekrarlıyorum. Hamas ve Gazze'deki diğer grupları roket saldırılarını sona erdirmeye çağırıyoruz. İsrail'in sivil can kayıplarından kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapma yükümlülüğü olduğunu tekrarlıyorum. ABD, tüm taraflara sivillerin korunmasını garanti altına almaları çağrısı yapıyor.

"YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



ABD, yoğun diplomasi yürütmeye devam edecek. ABD ile Danimarka, NATO ittifakına derinden bağlı. ABD ile Danimarka, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığılmasının ve Avrupa enerjisindeki nüfuzunun ışığında Avrupa'da oluşturduğu tehditle ilgili endişeleri paylaşıyor.