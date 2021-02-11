AOÇ arazisinin metrekaresi 1.5 liradan satışa çıktı

11 Şubat 2021 Perşembe, 15:09

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği içerisindeki yaklaşık 74 bin metre kare, birinci derece ve tarihi SİT alanının otoparkı rekreasyon ve tarım alanı olarak kullanılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yenimahalle ve Etimesgut’taki AOÇ arazisinde bulunan alanının metrekaresi ortalama 1,5 lira bedelle aylık kiraya verileceğini belirten Candan, şu görüşlere yer verdi:

“Bu alan Ankapark’ın yanındaki tarımsal bir alandır. Kaçak Saray’ın karşısındaki ada parsel otopark alanı ve Kaçak Saray yakınındaki parsel ise rekreasyon alanı olarak belirlenmiş. Toplam 74 bin metrekare olan bu alanın aylık metrekaresinin 1,5 liradan kiraya verilmesi kabul edilemez. Atatürk Orman Çiftliği Kaçak Saray’ın otoparkı değildir. AOÇ müdürü, Atatürk'ün şartlı bağışına aykırı işlem yapıyor, suç işliyor.

AOÇ müdürlüğü emlakçılığa mı başladı? Daha bir ay olmadan Resmi Gazete’de Atatürk Orman Çiftliği alanının kiraya verilmesi, rekreasyon adı altında düğün salonu yapılması, şartlı bağışa aykırıdır. Bu Atatürk'ün vasiyetine ihanettir. Atatürk Orman Çiftliği alanındaki 74 bin metrekare alanı kiralayarak Atatürk'ün şartlı bağışına uygun faaliyetlerin yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz.”

“ATATÜRK'ÜN VASİYETİ, ŞARTLI BAĞIŞI İHLAL EDİLİYOR”

İhalenin açık artırma usulüyle 22 Şubat’ta gerçekleştirileceğini söyleyen Candan, Atatürk’ün vasiyetinin ihlal edildiğini belirterek şunları aktardı:

“Atatürk Orman Çiftliği’nde parsel parsel kira talanı yapılıyor. Rekreasyon alanı olarak kiralanacak arazide binalar da bulunuyor. 2 bin 98 metrekare taban üzerinde olduğu belirtilen kapalı alanın toplam büyüklüğünün ihale duyurusunda açıklanmaması talanı açıkça ortaya koymaktadır.

Tahmini bedel otopark alanı için 8,2 milyon, rekreasyon alanı için 59.5 milyon, tarımsal üretim alanı için 22.5 milyon lira olmak üzere toplam 90 milyon 200 bin TL artı KDV hesaplanmış. İhale açık artırma usulüyle 22 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında açık arttırma ile kiralama ihalesini de yargıya taşıyacağız. AOÇ’yi parsel parsel, metrekare metre kare takip ediyoruz. Kiralamaya, satmaya doyamadılar. Atatürk'ün vasiyeti, şartlı bağışı ihlal ediliyor.

AOÇ’nin arazilerinin bir metrekaresinin değeri, bir aylık kirası 1,5 lira olamaz. AOÇ arazilerinin maddi karşılığı yok. Milyonlar verseniz, siz o arazilerinin bir parçasını alamazsınız. Orası Atatürk’ün bize emaneti, Cumhuriyet’in kurucu değerlerinin mekanıdır. AOÇ’nin bağrındaki tüm hançerler çıkarılıncaya ve tüm AOÇ alanları özgürleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.”