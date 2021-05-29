AÖF sınavları başlıyor: final sınavı ne zaman, sınavlar çevrimiçi mi olacak?
2020-2021 eğitim dönemi AÖF bahar dönemi final sınavları, AÖF’ün internet sitesinde yer alan akademik takvim altında paylaşıldı. Çevrimiçi olacak olan AÖF sınavı 2. ve 6. yarı yıl dersleri için 29, 30, 31 Mayıs, 4. ve 8. yarı dersleri için 5, 6, 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF bahar dönemi final sınavı online olarak gerçekleştirilecek. Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Dönem Sonu Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayınlandı.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 29-30-31 Mayıs ve 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
AÖF FİNAL SINAVINA NASIL GİRİLİR?
Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresiyle giriş yapılabilir.
AÖF FİNAL SINAV TARİHLERİ
2 ve 6. Yarıyıl Dersleri
29 Mayıs 2021 Cumartesi
30 Mayıs 2021 Pazar
31 Mayıs 2021 Pazartesi
4 ve 8. Yarıyıl Dersleri
05 Haziran 2021 Cumartesi
06 Haziran 2021 Pazar
07 Haziran 2021 Pazartesi
AÖF FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?
Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır. Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.
Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir.
İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.
Sınavda 17 lisans programında listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır.
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