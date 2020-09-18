AP 'Başkanlığı tanınmasın' dedi, Lukaşenko Avrupa sınırlarını kapatıyor

18 Eylül 2020 Cuma, 17:45

Parlamentoda yapılan ancak bağlayıcılığı bulunmayan oylamada, 9 Ağustos'ta Belarus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının tanınmadığı belirtildi. Oylamada 37 'hayır' oyuna karşı 574 vekil önergeye 'evet' oyu verdi, 82 milletvekili çekimser kaldı.

Ayrıca AB Parlamentosu, Lukaşenko'ya, demokrasi yanlısı eylemcilere uygulanan şiddet nedeniyle yaptırım uygulamak için bir kararı kabul etti.

Oylama öncesi konuşan Litvanyalı AB Milletvekili Petras Austrevicius, "AB'nin, Belarus'ta Lukaşenko rejimiyle bir işbirliğinin sona erdirilmesini de içeren yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bu arada oylama bağlayıcı bulunmasa da siyasi ağırlığa sahip ve Brüksel'in blok halinde Belarus'a yaptırım ya da mali desteğini etkileyebilir.

Parlamentodan yapılan açıklamada, "Otoriter lider Aleksander Lukaşenko'nun görev süresinin 5 Kasım'da sona ermesinin ardından parlamento kendisini ülkenin yasal lideri olarak tanımayacaktır." denildi.

SINIRA TAKVİYE

Türkrus'un haberine göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Litvanya, Polonya ve Ukrayna sınırlarındaki askeri kuvvetlerine takviye yapması gerektiğini söyledi. 'Batı ile özellikle Litvanya ve Polonya ile sınırımızı kapatmak zorundayız' diyen Lukaşenko, 'Ne yazık ki kardeş Ukrayna ile olan sınırımızı da güçlendirmeliyiz' ifadesini kullandı.

Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının tanınmasına ihtiyacı olmadığını, seçimlerin yapıldığını ve yasal olduğunu ifade etti.

Başkent Minsk’te düzenlenen Kadınlar Forumu’nda konuşan Lukaşenko, Avrupa Parlamentosu’nun Belarus’taki seçimleri tanımama ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yeni seçim yapma çağrısını değerlendirdi.

Belarus lideri, “Bugün onlar bir tane daha termonükleer bombayı devreye aldıklarına inanıyor. ‘Bombayı patlattılar.’ Brüksel'de, ya Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa Konseyi meseleye katıldı ve seçimlerimizi tanımadı. Bu konuda şunu söylemek istiyorum, biz seçimleri ülkemizin anayasasına ve yasalarına uygun bir şekilde yaptık ve herhangi bir tanınmaya ihtiyaç duymuyoruz. Seçimler yapıldı ve sonuçlar yasal.”

LUKAŞENKO: BAŞARISIZ OLDULAR

Lukaşenko, Belarus'ta iktidarın asla yıldırım hızıyla ele geçirilemeyeceğini vurguladı:

“Bu beyaz-kırmızı-beyaz bayrakların altında, hangi terimlerin ve kelimelerin olduğuna bakın. Bunu kendileri uydurdular: yıldırım savaşı başarısız oldu. Ülkemizde böyle bir şey olamazdı, hiçbir zaman olmayacak.”

'Litvanya, Polonya ve Ukrayna sınırlarındaki askeri kuvvetlerimize takviye yapmalıyız’

Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Litvanya, Polonya ve Ukrayna sınırlarındaki askeri kuvvetlerine takviye yapmak zorunda olduğunu söyledi.

"SINIRLARI KAPATMAK ZORUNDAYIZ"

“Dürüst olacağım, daha neler kullanacaklarını bilmiyoruz. Sıcak savaş aşamasına geçmeden önce ellerinde çok az yöntem kaldığını anlıyoruz. Bu nedenle daha önce de söylediğim gibi orduyu sokaklardan çekmek, ordumuzun yarısını silahlandırmak ve Batı ile, özellikle de Litvanya ve Polonya ile sınırımızı kapatmak zorundayız” diyen Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

Belarus lideri, “Son günlerde, Rusya Devlet Başkanı ve Savunma Bakanı ile birlikte, Birlik Devleti için ortak bir savunma tesis etmek zorunda kaldım ve bugün ülkemizin batısında uzun zamandır unutulmuş olan askeri tatbikatları yoğunlaştırdık. Tatbikatları iki aşamada yapacağız ve ikinci aşama sizlere, kadınlarımıza adanacak” ifadelerini kullandı.

Ülkesini 26 yıldır demir yumrukla yöneten Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerde 6'ıncı kez seçimi kazandığını ilan etmiş ancak ülke genelinde yüz binlerce kişi, seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle protesto gösterileri başlamıştı.

Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

POLONYA: AB, BELARUS'A 1 MİLYAR DOLAR MALİ YARDIM YAPSIN

Öte yandan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova'nın, AB'den Belarus'a ülkenin yeniden inşası için Marshall Planı kapsamında 1 milyar euro mali yardım teklif etmesini istediğini söyledi.

Morawiecki teklifini, Vilnius'ta Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis ile görüşmesinin ardından yaptı ve mali yardımın miktarının en az bir milyar euro olması gerektiğini dile getirdi.

Polonya'dan yayın yapan Rzeczpospolita gazetesi, haberinde, söz konusu yardımın Lukaşenko'nun seçimlerin özgür bir şekilde yapılmasına izin vermesi şartına bağlı olacağını aktardı.

Varşova'nın 24, 25 Eylül'de düzenlenecek Avrupa Birliği liderler zirvesinde gündeme getireceği öneriye Macaristan, Çekya ve Slovakya'nın destek vermesi bekleniyor.

Batı Avrupa ülkelerinin nasıl bir yaklaşım sergileyeceği henüz bilinmiyor.