AP Türkiye Raportörü Amor: "İğrenç saldırılar karşısında Kılıçdaroğlu'na desteğimi sunuyorum"
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi üzerine, "İğrenç saldırılar karşısında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tüm desteğimi sunuyorum. Bu Türkiye'deki tüm siyasi ve kurumsal aktörler arasında işbirliğini teşvik etmeli. Aksi takdirde sessizlik çok şey söyleyecektir" dedi.
AP Türkiye Raportörü Amor, sosyal medya hesabı üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na destek mesajı gönderdi. Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesini anımsatan Amor, "Son günlerdeki iğrenç saldırılar karşısında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tüm desteğimi sunuyorum. Bu Türkiyedeki tüm siyasi ve kurumsal aktörler arasında işbirliğini teşvik etmeli. Aksi takdirde sessizlik çok şey söyleyecektir" diyerek 'Kılıçdaroğlu Yalnız Değildir' etiketiyle destek mesajı paylaştı.
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