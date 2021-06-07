AP'den Peker analizi: Türk milletini etkisi altına aldı

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:59

YouTube'dan yayınladığı videolarda Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ve itirafları AP haber ajansı tarafından analiz edildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayeti örtbas etmekten, İslami militanlara silah transferine kadar, hüküm giymiş bir suç örgütü liderinin, yayınladığı videolar ile "Türk milletini etkisi altına aldığı" kaydedilen analizde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar partisi üyelerini suçlayan açıklamalarının onu beklenmedik bir şekilde sosyal medya fenomenine dönüştürdüğü kaydedildi.

"Bir zamanlar Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni açık bir şekilde destekleyen 49 yaşındaki kaçak mafya babası Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki üssünden skandal yaratan ancak henüz kanıtlanmamış olan yaklaşık 90 dakikalık uzun videolar yayınlıyor. Siyasi figürlerle hesaplaşmak isteyen Peker, birtakım iddialarda bulunuyor" denilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Peker'in haftalık YouTube videolarının 75 milyondan fazla kez izlenmesi ayrı bir kargaşaya neden oldu.

Devletin içindeki yolsuzluklara ilişkin endişeleri artıran videolar, yetkilileri harekete geçirdi. Ayrıca, iktidar partisi içindeki rakip gruplar arasındaki iddia edilen anlaşmazlıkları ortaya çıkarılması ile ekonomik gerileme ve koronavirüs pandemisi ile mücadele eden Erdoğan'ın sıkıntılarına yenileri eklenmiş oldu."

"KURAN'LA SİYASET YAPANLARIN KOKAİN İŞİ DE YAPABİLDİKLERİNİ BİLMEK..."

Peker'in videolarını Türkiye'de izleyen milyonlar arasından biri olan Gülistan Ataş, AP'ye verdiği demeçte “Her hafta izlediğim diziler kategorisine (Peker'in videolarını) ekledim. Yeni videoları bir dizi bölümü gibi heyecanla bekliyorum. Her hafta Pazar günü kalkınca kahvaltımızı hazırlıyor ve kahvaltı ile birlikte izliyoruz” dedi.

Gülistan Atas'ın eşi Alparslan Atas, Peker'in videolarının “Baba” ve “Yaralı Yüz” filmleri gibi hafızalara kazınacağını söyleyerek, "Devletin kirli çamaşırlarının ortaya çıkıp etrafa yayılması hoşuma gidiyor çünkü eli Kuran'la siyaset yapan insanların aynı zamanda kokain işi de yapabildiklerini bilmek bana ilginç bilgiler veriyor" dedi.

Bir yelek ya da bir madalyon ile yarım düğmeli bir gömlek giyen Peker'in düzenli notlar, tespihler ve kitaplarla bir masanın arkasından rakipleriyle alay ettiğine dikkat çekilen yazıda, videolarında bahsettiği kişilerin yenilgilerinin sadece bir "tripod ve bir kamera" kullanarak gerçekleştireceğinin sözünü verdiği vurgulandı.

Peker'in, ilk videolarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu olan iktidar partisi milletvekili Tolga Ağar'ı hedef aldığı hatırlatarak, şunlar kaydedildi:

"Peker, Tolga Ağar'ı genç bir Kazak öğrencisine tecavüz etmek ve daha sonra cinayetini intihar olarak örtmekle suçladı. Peker ayrıca, Mehmet Ağar'ın uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında lüks bir yat limanının kötü amaçlarla kullanıldığı öne sürdü. Ağar daha sonra marina yönetim kurulundan istifa etti.

Daha sonraki videolar, iş adamları ve hükümete yakın medya mensuplarının yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğluna Venezüella'dan uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını iddia eden suçlamaları yöneltti. Ancak Peker'in en acımasız ve alaycı saldırılarının hedefi, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmayı hedeflerken görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk yapmakla suçladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Peker, iktidar partisi içindeki rakip bir grubu yenmek için suç liderinin yardımına rağmen Soylu'nun kendisine ihanet ettiğini söyleyerek her şeyi haklı çıkarıyor. Olaya karışanların hepsi Peker'in suçlamalarını reddetti."

"ERDOĞAN HAFTALARCA GÖRMEZDEN GELMİŞTİ"

"Uluslararası boyutlarda tartışma yaratacak bir iddia da, mafya babası, Erdoğan'ın eski bir güvenlik danışmanının, yarı askeri bir güce liderlik etmekle suçlandığını, Suriye'deki El Kaide bağlantılı militanlara silah gönderdiğini söyledi. Hükümet geçmişte silahlı cihatçıları olduğu iddialarını reddetse de Erdoğan henüz bu iddiaları ele almadı" ifadelerine yer verilen yazıda, Erdoğan'ın Peker'in videolarını haftalarca görmezden geldiği anımsatılarak, 26 Mayıs'ta sesizliğini bozduğunu ve “Bu oyunları, bu komploları mahvedeceğiz. Bu sinsi operasyonu bozacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 'Suç çetelerinin üyelerini dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz... Bu suçluları ülkemize geri getirip yargıya teslim edene kadar yalnız bırakmayacağız'" açıklamasının altı çizildi.

Analizin devamında ise şunlar kaydedildi:

"Muhalefet partileri, söz konusu isimlerin istifasını talep etme iddialarının yanı sıra meclis ve yargı soruşturmalarını da ele aldı.

İktidar partisi ve milliyetçi müttefikleri, muhalefetin Peker'in iddialarının yanı sıra silah kaçakçılığı iddialarına ilişkin meclis soruşturması başlatma tekliflerini engelledi.

Yetkililer, Peker için yeni tutuklama emri çıkardı."

Anket ve analiz platformu Türkiye Raporu'nun yöneticisi Can Selçuki'nin de açıklamalarına yer verilen yazıda:

"Peker için 'Suçlu olduğunu unutmamalıyız" diyerek videoların popülerliğini bilgi ihtiyacı olarak açıkladı. Selçuki, "Bana öyle geliyor ki insanlar bu yasadışı operatöre bu soruları başka bir yerde cevap alamadıkları için soruyorlar. Bu da bana Türk toplumunda daha fazla şeffaflık talebinin arttığını gösteriyor' dedi."

"ERDOĞAN'I DESTEKLEDİ, MUHALİFLERE TEHDİTLER SAVURDU"

Yazıda son olarak Peker'in hayatı hakkında detaylar verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkçe konuşan milletler arasındaki birliği savunan bir milliyetçi olan Peker, organize suçlara ve diğer suçlara karıştığı için 17 yaşından beri cezaevine girip çıkıyor. 2014 yılında cezaevinden son tahliyesinin ardından Erdoğan'ın partisini desteklemek için mitingler düzenledi ve muhaliflere tehditler savurdu. 2015 yılında avukatı olan Özge Peker ile evlenerek, düğününde ünlü konuklar ağırladı.

Peker, son videoda 'Neden yaptığımı soruyorlar. Allah'a yemin ederim ki, ilk başta öfkeden yaptım, bir özür bekledim… Şimdi neden yaptığımı bilmiyorum… İçimden bunu yapmak geliyor' dedi."