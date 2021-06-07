Peker itiraf etti: "Buradan çok suç çıkar"

07 Haziran 2021 Pazartesi, 12:07

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır'ın iddialarını doğruladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Sedat Peker, "bir dostu" vasıtasıyla Ünye'de gazetecilik yapan Cihan Çakır'ı AKP'li belediye başkanıyla ilgili yazı yazmaması için uyardığını belirtti.

Peker, "Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır’ın söyledikleri doğrudur. Kendisine bir dostumu yollayarak akp belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır, yerel seçimler öncesinde Sedat Peker'in kendisine ulaşıp "bakanlıktaki dostlarını rahatsız ettiği" için haberlerinin kaldırılmasını istediğini iddia etmişti.