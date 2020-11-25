Apple, 3 iPhone modelinin fişini çekiyor

ABD merkezli teknoloji devi iOS 15 sürümünde desteği keseceği modeller ile ilgili yeni bir iddia geldi. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple, 3 iPhone modeline desteği kesmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:38
Apple, 3 iPhone modelinin fişini çekiyor
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Apple, iOS 14 işletim sistemine 2021'in sonunda son vererek iOS 15 sürümüne uygulamaya sokacak. 

PhoneArena'nın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yeni güncellemeyi destekleyecek modeller şu şekilde:

iPhone 12 ailesi 

iPhone 11  

iPhone 11 Pro  

iPhone 11 Pro Max  

iPhone Xs  

iPhone Xs Max  

iPhone XR  

iPhone X  

iPhone 8  

iPhone 8 Plus  

iPhone 7  

iPhone 7 Plus  

iPhone SE (2'nci jenerasyon)

PhoneArena'nın şirkete yakın kaynaklarından aktardığına göre, iOS 15 işletim sistemi, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerine yüklenemeyecek. 


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