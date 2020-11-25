Apple, 3 iPhone modelinin fişini çekiyor
ABD merkezli teknoloji devi iOS 15 sürümünde desteği keseceği modeller ile ilgili yeni bir iddia geldi. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple, 3 iPhone modeline desteği kesmeye hazırlanıyor.
Apple, iOS 14 işletim sistemine 2021'in sonunda son vererek iOS 15 sürümüne uygulamaya sokacak.
PhoneArena'nın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yeni güncellemeyi destekleyecek modeller şu şekilde:
iPhone 12 ailesi
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE (2'nci jenerasyon)
PhoneArena'nın şirkete yakın kaynaklarından aktardığına göre, iOS 15 işletim sistemi, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE modellerine yüklenemeyecek.
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