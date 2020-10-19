Apple açıkladı: iPhone 12 ailesinin ekran değişim ücreti ne kadar?

19 Ekim 2020 Pazartesi, 13:47

Apple, en yeni akıllı telefonları olan iPhone 12 ailesini geçen hafta çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği lansman ile resmen tanıttı ve iPhone 12 ile iPhone 12 Pro, geçen cuma günü seçili pazarlarda ön siparişe açıldı.

iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in ön siparişleri daha sonra başlayacak.

Ön sipariş verilen iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin gelecek cuma gününden itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanması beklenirken, Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun ekran değişim ücretlerini açıkladı.

12 PRO İLE 11 PRO'NUN EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETİ AYNI

iPhone 12 modelleri henüz Türkiye'de satışa sunulmadığından, ekran değişiminin şu an için yalnızca ABD’deki ücreti biliniyor.

Apple tarafından yayınlanan Destek sayfasına göre hem iPhone 12 hem de iPhone 12 Pro’nun ABD’deki ekran değişim ücreti 279 dolar (yaklaşık 2.200 TL).

Peki, ekran değişim ücreti, iPhone 11 ailesinin ekran değişim ücretine kıyasla nasıl değişmiş durumda?

Apple’ın aynı destek sayfasına bakıldığında iPhone 11 Pro’nun da ekran değişim ücretinin 279 dolar olduğunu görülüyor. Yani Apple, iPhone 12 Pro’da ekran boyutunu iPhone 11 Pro’ya kıyasla 5,8 inçten 6,1 inçe çıkarmasına rağmen ekran değişim ücretini değiştirmemiş durumda.

Bununla birlikte iPhone 12’nin ekran değişim ücreti, iPhone 11’deki gibi LCD ekran yerine OLED ekran bulunduğundan 199 dolardan 279 dolara yükselmiş.

TÜRKİYE'DE EN AZ 2.500 TL

iPhone 12 ailesi henüz Türkiye'de satışa sunulmadığından ekran değişim ücretleri hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak mevcut iPhone 11 modellerinin ekran değişim ücretlerinden yola çıkarak bir tahminde bulunmak mümkün.

Apple Türkiye’nin Destek bölümündeki Ekran Değişimi sayfasına bakıldığında, iPhone 11 Pro’nun 2.509 TL ekran değişim ücretine sahip olduğu görülüyor.

Apple Türkiye’nin kur değişimi ya da gümrük vergileri nedeniyle yeni bir zam yapmaması durumunda iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’nun da 2.509 TL ekran değişim ücretine sahip olacağı söylenebilir.

Kaynak: Webtekno