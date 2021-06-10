Apple elektrikli otomobilleri için batarya arayışına çıktı

10 Haziran 2021 Perşembe, 00:00

Elektrikli otomobil pazarına girmeye çalışan teknoloji şirketlerinden biri de Apple.

Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşmelere başladı.

Reuters’ın konuya hâkim dört kanyağa dayandırdığı haberine göre, Apple üretim tesislerinin ABD’de kurulmasını planlıyor.

Biden yönetiminden bir yetkilinin de yaptığı açıklamaya göre, Apple, ABD’de üretim tesisi kurmak için çalışıyor. Beyaz Saray'da ekonomi danışmanı olan Jared Bernstein, "Anladığım kadarıyla Apple batarya fabrikalarını burada, ABD'de kurmak istiyor. Bu da Başkan'ın (Joe Biden) global pazara sahip olabilecek tedarik fabrikalarının ülke içine taşınması düşüncesiyle örtüşüyor" dedi.

Tesla’ya da batarya üreten şirketlerden biri olan CATL ise ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlikler sebebiyle ABD’de kurulacak bir tesise sıcak bakmıyor.

Öte yandan bütün üretim ve tedarik hattı Çin'de olan CATL'ın ABD'de sıfırdan operasyon oluşturmanın yaratacağı maliyetten de çekindiği belirtildi.

Öte yandan CATL dünyanın en büyük otomobil bataryası üreticisi, Apple'ın konuştuğu diğer şirket olan BYD ise bu listede dördüncü sırada. Çıkan haberlerin ardından BYD'nin hisseleri yüzde 6.5 artış gösterdi, CATL'daki artış ise 0.5'te kaldı.

Apple'ın maliyetten kaçınmak için lityum demir fosfat bataryalar üretmek istediği belirtildi. Otomobillerde kullanılan bataryalarda çoğunlukla daha pahalı olan nikel ve kobalt kullanılıyor.

Kaynak: NTV