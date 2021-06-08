Yetkili servise bıraktığı telefonundan mahrem görüntüleri sızdırılan kadına, Apple milyonlarca dolar ödedi

08 Haziran 2021 Salı, 12:19

ABD'de, Apple iPhone model akıllı telefonunu yetkili servise götüren kadın, cihazındaki mahrem görüntülerinin internete sızdırılması sonrası başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Diken'in derlediği göre görüntülerin paylaşılması hakkında dava dosyasına göre, adı verilmeyen bir kadın, telefonunu tamir için 2016’da Kalifornia’daki Apple yetkili servisi Pegatron Teknoloji Hizmetleri’ne gönderdi.

Burada çalışan teknisyenler kadının 'son derece kişisel ve mahrem içeriklerini' Facebook hesabına yükledi. Kadının Facebook hesabına kendisi bilerek yüklemiş gibi görünen görüntüler kadının ‘ağır duygusal sıkıntı’ yaşamasına neden oldu.

APPLE'A DAVA AÇTI

Durumu video ve fotoğrafları Facebook hesabında gören arkadaşlarının bildirmesiyle öğrenen kadın, Apple’a dava açtı ve sonunda milyon dolarlık bir miktar ödeme karşılığında anlaşmayı kabul etti.

Meseleyi gizli tutmak için Apple adına yer verilmeyen dava dosyası, yakın zamanda, yine Apple ve Pegatron’u içeren başka bir davada buna referans verilmesiyle ortaya çıktı.

Guardian’a konuşan Apple yetkilisi olayı doğrularken, şirket sözcüsü “2016 yılında yetkili satıcılarımızdan birinde politikalarımızın bu korkunç ihlalini öğrendiğimizde hemen harekete geçtik ve o zamandan beri satıcı protokollerimizi güçlendirmeye devam ettik” dedi.