Apple için 'teknoloji kopyaladı' iddiası

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:31

1958 yılından bu yana faaliyette Koss isimli bu ABD'li kulaklık üreten şirket, Apple, Bose, Jlab, Plantronics ve Skullcandy'ye dava açtı. Koss, bu şirketlerin ürettiği Bluetooth kulaklıklarında kullanılan WiFi ses donanımlarının patentinin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Apple'ı 2017 yılında bu konuda uyardığını açıklayan Koss, buna karşılık Apple tarafından herhangi bir geri adım atılmadığını görünce çareyi dava açarak buldu.

Apple ve diğer üreticilerden konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Davayı Koss kazandığı takdirde tüm markaların kulaklıklarının teknolojilerini değiştirmeleri veya milyon dolarlık ceza ödemeleri gerekebilir.

Kaynak: CHIP Online