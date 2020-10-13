Apple, iPhone 12 serisinin gizemini koruyamadı: Tasarımlar sızdırıldı

13 Ekim 2020 Salı, 17:34

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu akşam saat 20:00 sularında düzenleyeceği bir etkinlikte amiral gemisi iPhone 12 modellerini duyuracak. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar, iPhone 12 serisinin tüm özelliklerini ortaya koymuştu. Apple, akşamki etkinliğinde ise bugüne kadar sızdırılan bilgilerin büyük bir bölümünü yeniden dile getirecek.

iPhone 12 serisi, en çok da tasarımıyla konuşulmuştu. Çünkü Apple, uzunca bir süredir standartlaşmış bir kalıp üzerinde iPhone modelleri duyuruyordu. Ancak bu kez, tasarım biraz daha değişecek. Apple hayranları yıllar sonra, keskin hatlara sahip iPhone modelleri ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Peki bu telefonlar nasıl görünecek? İşte yaşanan bir son dakika sızıntısı, bu sorunun cevabını net bir şekilde veriyor.

Tasarımlara genel hatlarıyla baktığımızda, iPhone 12 serisi ile iPhone 11 serisi arasındaki en büyük farkın keskin köşeler olduğunu ifade edebiliyoruz. Bunun haricinde ise kullanıcılar, iPhone 11 serisindekine benzer bir çentik yapısını görmeye devam edecekler. Ayrıca kamera kurulumu da tıpkı iPhone 11 serisindeki gibi telefonun arka kısmında sol tarafa yerleştirilecek.

Bugüne dek ortaya atılan iddialarda, iPhone 12 serisinin yeni renk seçenekleriyle satışa sunulacağı söyleniyordu. Bu durum, sızdırılan render görsellerde de kendini gösteriyor. Bu bağlamda tüketiciler, iPhone 12'ye 5 farklı renk seçeneği ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e ise 4 farklı renk seçeneğinde sahip olabilecekler. Renk seçenekleri, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Tüm bu görseller, akıllı telefonlarla ilgili sızıntı yapan önemli isimlerden bir tanesi olan Evan Blass aracılığıyla servis edildi. Blass, sektörde en iyi şekilde korunmaya çalışılan render görsellere nasıl ulaştığını açıklamadı ancak bu görseller, Apple'ın akşam gerçekleştireceği etkinliğin tüm heyecanını almış durumda.

Kaynak: Webtekno