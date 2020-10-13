Apple'dan sessiz sedasız değişiklik

13 Ekim 2020 Salı, 16:34

Apple'ın ürün dağıtma işini doğrudan Kuzey Amerika'daki kendi satış mağazalarından yapacağı iddia edildi. Firma, çevrimiçi siparişler için şimdiye kadar dağıtım merkezlerini ve Çin'deki tesislerini kullanıyordu.



KULLANICILAR, CİHAZIN NEREDEN GELDİĞİNİN FARKINDA OLMAYACAK



Diğer perakendecilerden esinlenilen yeni modelin maliyetleri düşüreceğine, aynı zamanda çevreye olan olumsuz etkiyi azaltacağına inanılıyor. Bloomberg'e göre Apple müşterilerine mağazadan sipariş verme seçeneği sunulmayacak ve kullanıcılar, cihazın nereden geldiğinin farkında olmayacaklar. Tüm değişiklikler arka planda yapılacak ve yeni düzen, mağazadan 100 mil (161 km) uzaklığa kadarki siparişler için geçerli olacak. Yeni model, Apple mağazalarının koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle kapanması halinde bile cihaz satmaya olanak tanıyacak.

Benzer bir modelin 38 Apple mağazası bulunan İngiltere'ye veya diğer ülkelere taşınıp taşınmayacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak:CHIP