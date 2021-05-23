Apple kullanıcılarına soruyor: İzlenmek istiyor musunuz?

23 Mayıs 2021 Pazar, 12:53

Apple, yıllar içinde iPhone'lar ve iPad'ler için en çok beklenen yazılım güncellemelerinden biri olan iOS 14.5'i Pazartesi günü piyasaya sürdü. Verilerimizin nasıl paylaşıldığı konusunda bize daha fazla kontrol sağlayabilecek yeni bir gizlilik aracı olan Uygulama İzleme Şeffaflığı içeriyor.

İşleyiş ise şu şekilde çalışıyor:

Bir uygulama, reklamverenler gibi üçüncü taraflarla bilgi paylaşmak için etkinliklerimizi takip etmek istediğinde, Apple cihazımızda bunu yapmak için iznimizi isteyecek bir pencere açılacak. Kullanıcı hayır seçeneğini seçerse uygulama, verilerimizi izlemeyi ve paylaşmayı bırakacak.

REKLAMCILARI KARGAŞAYA SÜRÜKLEDİ

Bir açılır pencere küçük bir tasarım değişikliği gibi gözükebilir, ancak çevrim içi reklamcılık endüstrisini kargaşaya sürükledi. En önemlisi, Facebook geçen yıl, bir web sitesi oluşturdu ve gazetelerde Apple'ın gizlilik özelliğini küçük işletmelere zararlı olarak nitelendiren tam sayfa reklamlar yayınladı.

İŞE YARAYACAK MI?

Kâr amacı gütmeyen bir dijital haklar kuruluşu olan Electronic Frontier Foundation'da bir direktör olan Gennie Gebhart, New York Times'a verdiği demeçte, "Bu, Facebook'u sıkıştırmış bir durum olsa da, doğru yönde atılmış büyük bir adım. Ancak, büyük bir soru var: İşe yarayacak mı?" diye sordu.

Gebhart ve diğer gizlilik uzmanları, Apple’ın yeni özelliğinin iPhone'larda gölgeli izlemeye son vermek için yeterli olmayabileceğini söyledi. O ve diğerleri, yeni özelliğin, geliştiricilerin ve reklam teknolojisi şirketlerininin boşlukları bulmaya itebileceğini belirterek, uygulamaların insanları farklı şekillerde izlemeye devam edebileceklerini söyledi.

"GÖRÜNÜR OLMASI BÜYÜK BİR DEĞİŞİM"

Kullanıcı deneyimi tasarımı ve veri gizliliği üzerine çalışan araştırmacı bilim insanı Stephanie Nguyen, açılır pencerenin insanların gizlilik kontrolünü keşfetmesini çok daha kolay hale getirdiğini söyledi. Geçmişte iPhone sahipleri, reklamverenlerin onları izlemesini kısıtlayabiliyordu, ancak bunu yapan araçlar çoğu insanın bakmayacağı ayarlara gömülmüştü. Nguyen, yeni sürüm ile seçeneğin görünür kılınmasının büyük bir değişim olduğunu vurguladı.