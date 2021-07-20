Apple ofise dönüşü erteledi

20 Temmuz 2021 Salı, 12:15

Bloomberg'te yer alan habere göre, koronavirüsle mücadelede, tüm dünya aşılamaya ağırlık verirken, yasakları aşama aşama kaldıran ülkelerde varyant endişesi yaşanıyor. Dünya devi pek çok büyük şirket, pandeminin başından bu yana evde olan çalışanlarıyla ilgili karar almaya çalışıyor. ABD’li teknoloji devi Apple da çalışanları ofise geri döndürme kararı almıştı.

Haziran ayında bir açıklama yapan Apple CEO’su Tim Cook, “Birçoğumuz birbirimizden ayrıyken pek çok şeyi başarabilmemize rağmen, gerçek şu ki önemli bir şey eksik kaldı. Video konferans görüşmeler elbette aramızdaki mesafeyi kısalttı, ancak yerine getiremeyeceği şeyler var” diyerek çalışanları eylül ayından itibaren haftada üç gün ofiste görmek istediğini söyledi.

YENİ TARİH EKİM AYI

Apple çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan bu karardan geri dönüldü. Apple ofise dönme kararını bir ay erteledi. Salgının gidişatını takip edecek olan şirket, eylül ayında geri çağırdığı çalışanları için yeni tarihi ekim ayı olarak belirledi. ABD’de ofise geri dönüş adımını atan ilk şirketlerden biri olan Apple’ın bu kararının diğer şirketler için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.