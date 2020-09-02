Apple Türkiye, App Store'daki uygulama fiyatlarını artırıyor

02 Eylül 2020 Çarşamba, 09:20

Apple, Türkiye’de yürürlüğe giren yüzde 7.5’lik Dijital Hizmet Vergisi’nin uygulamaya koyacağını duyurdu. Böylece App Store’daki ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın almaların fiyatları önümüzdeki günlerde artacak.

Türkiye’de 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle, reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7.5’lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, bu kapsamda Apple, Türkiye’de Mart 2020’de yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi kapsamında uygulama mağazası App Store’a yüzde 7.5’lik vergiyi devreye alıyor.

Apple, Türkiye’de Mart 2020’de yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi kapsamında uygulama mağazası App Store’a yüzde 7.5’lik vergiyi devreye alıyor.

Apple’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de mevcut yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi’ne (KDV) ek olarak yüzde 7.5'lik yeni dijital hizmetler vergisi de uygulanacak. Vergiler App Store’daki uygulamalar ve uygulama içi satın alımlara yansıyacak.

Konuyla ilgili olarak geliştiricilere bilgilendirme yapan Apple’dan “Uygulamalar ve uygulama içi satın almalar için vergi ve fiyat değişiklikleri” başlığıyla yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “Vergiler veya döviz kurları değiştiğinde, bazen App Store'da fiyatları güncellememiz gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde, Şili, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki vergi değişikliklerine yanıt olarak App Store'daki uygulamaların ve uygulama içi satın alımların fiyatları (otomatik yenilenebilir abonelikler hariç) artacak.”

Almanya’da KDV’nin yüzde 19’dan yüzde 16’ya indirildiğini aktaran Apple, Fransa’da yüzde 20’lik mevcut KDV oranına ek olarak yüzde 3’lük, İtalya’da mevcut yüzde 22’lik KDV’ye ek olarak yüzde 3’lük ve Birleşik Krallık’ta da yine mevcut yüzde 20’lik KDV’ye ek olarak yüzde 2'lik yeni Dijital Hizmetler Vergisi’nin uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bir diğer teknoloji devi Google da Türkiye’de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5’lik kesinti yapmaya başlayacağını açıklamıştı. Google’dan dün yapılan açıklamada, “1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir” denilmişti.