Apple'dan yağmacılara sürpriz mesaj
ABD'deki polis karşıtı protestolar büyüyerek devam ediyor. Protestolar devam ederken Apple gibi birçok mağaza da yağmacıların hedefi oldu. Ancak Apple'dan yağmalanan ürünler, özel bir yazılım sayesinde yağmacıların 'izleniyorsunuz' mesajıyla karşılaşmasına neden oldu.
ABD’de George Floyd’un ırkçı bir polis tarafından boğularak öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda noktaya yayılan gösterilerde güvenlik güçleri ile eylemciler karşı karşıya da geliyor. Protestolar devam ederken birçok mağazada ise yağmalar yaşanıyor. Yağmaların yaşandığı mağazalardan biri de Apple. Dükkanların kapı ve camlarını kırarak içeri giren yağmacılar, içeride ne var ne yok toplayarak kayıplara karışıyor.
Eylemcilerin Walnut Street'teki Apple mağazasına girmesinin ardından birçok iPhone telefonun çalındığı tespit edildi. Ancak Apple, çalınan telefonların seri numarasını biliyordu ve telefonlarını çalan fırsatçıları sürpriz bir uyarı mesajıyla karşıladı.
Apple, çalınan iPhone'lara gönderdiği mesajda "Lütfen Apple Walnut Street'e geri dönün" ifadelerine yer verirken cihazın takip edildiğini ve devre dışı bırakıldığını belirtti. Mesajda ayrıca iPhone'un takip edildiğini ve yetkililerin uyarıldığını bildiriyor. Yöntem her ne kadar caydırıcı olsa da, insanların çaldıkları cihazları geri iade etmeleri zor bir ihtimal gibi görünüyor. Apple’ın özel bir yazılım sayesinde cihazları takip ettiği ve çalınmalara karşı bu yöntemi kullandığı öne sürüldü.
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