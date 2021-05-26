Apple’ın savaşında kaybeden kullanıcılar olacak
Haksız rekabet eleştirilerine maruz kalan Apple'ın, uygulama mağazası App Store'un, uygulama geliştiricilerinin önünü kestiği iddia ediliyor.
Apple ve Google temsilcileri kısa bir süre önce tekelcilik karşıtı tartışmalar nedeniyle Senato karşısına çıktı.
Uygulama mağazaları hakkında bilgi alan şirketler içinde özellikle Apple, uygulama geliştiricileri ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle hedefte.
Örneğin, flört uygulaması şirketi Match, App Store ücretlerinin en büyük masraf kalemleri olduğunu doğruladı.
Spotify, Apple'ın kendisine rakip olarak Apple Music'i piyasaya sürdüğü sırada, yüksek Apple ücretlerinin, piyasadaki fiyatları daha da yükselttiğini duyurdu.
Sonrasında elektronik cihaz ve kişisel takip uygulamaları üreten Tile şirketi, Apple platformunu, ürünlerini dezavantajlı hale getirmek ve Apple tarafından üretilen AirTag'lerin (kişisel eşyaların takibinde kullanılan bir tür GPS sistemi) önünü açmak için kullandığını savundu.
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz günlerde App Store politikalarını rekabete aykırı olarak gördüğünü ve yasal düzenlemeler yapmayı planladığını duyurmuştu.
Avustralyalı düzenleyiciler, geçen ay açıklanan bir ara raporda benzer sonuçlara ulaştı.
1,65 MİLYAR KULLANICIYA ZARAR VERİYOR
Amerikan Wired dergisinde, Apple'ın tartışma yaratan politikalarına ilişkin kaleme alınan makalede, şirket politikalarının, yalnızca uygulama geliştiricilerine değil, dünya çapında 1,65 milyar iOS mobil cihaz kullanıcısına da zarar verdiği belirtildi.
Apple, geliştiricilerin gelirinin yüzde 30'unu talep ederken,müşterilerin deneyimlerini sınırlıyor. Ayrıca, geliştiricilerin müşterileriyle kendi uygulamaları üzerinden iletişim kurmalarını yasaklayan şirket, ilgi alanlarına öncelik vermeyen bir uygulama ekosistemiyle eleştiriliyor.
Apple’ın gizlilik ve güvenlik taahhüdü kullanıcılarına fayda sağlıyor. Ancak Apple, söz konusu App Store politikalarının gerekli olmadığını da iddia ediyor.
Apple’a göre, uygulamalar App Store dışından bir iPhone'a yüklenebilse bile, yine de konumu izleyemez veya izinsiz kameraya erişemezler. Telefonun işletim sisteminin, kullanıcıları App Store'dan daha fazla koruduğunu belirten şirket, alternatif uygulama mağazalarından yüklenen uygulamaların daha ucuz olabileceğini ancak aynı güvenlik korumalarına sahip olmadığını belirtiyor.
Apple’ın tüm bu açıklamalarının "yaygara" olarak değerlendirildiği makalede, iOS uygulama mağazasının soygun ve dolandırıcılıklarla dolu olduğu belirtliliyor.
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