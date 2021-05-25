Apple CEO'su Tim Cook mahkeme kürsüsünde

25 Mayıs 2021 Salı, 10:38

Epic Games ile Apple arasında devam eden davada, Apple’ın CEO'su Tim Cook federal mahkemede tanık sandalyesine oturarak ifade verdi.



Apple’ın tekelleşme iddiaları ile Fortnite’ın yapımcısı Epic Games tarafından suçlandığı mahkeme sürecinin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Epic Games, Apple’a ait uygulama mağazası App Store’un komisyon oranlarından şikayet ederek Fortnite için ayrı bir ödeme sistemini devreye almış ve Apple da Fortnite’ı uygulama mağazasından kaldırmıştı.

Bu noktada Epic Games’in açtığı dava Mayıs ayında başlamıştı.Tim Cook mahkemede soruşturma sırasında uygulama mağazasına dair yaptığı açıklamada, App Store’u kontrol altında tutarak iPhone’ların güvenliğini de sağladıklarını belirtti.

NTV'de yer alan habere göre Cook, uygulama mağazasının gelirleri hakkında sorulan soruya, “Uygulama mağazasının gelirlerini ayrı raporlamıyoruz, kâr edip etmediğini bilmiyorum, kâr ediyor olabilir ancak gelirleri ayrı raporlamadığımız için kesin bir bilgi sunamam” dedi.

YÜZDE 30 KOMİSYON

Apple Store'da alternatif ödemeye izin vermeyen Apple, bütün satınalmaların yüzde 30'unu komisyon olarak kesiyor. Cook mahkemede, Apple kullanıcılarının ödeme konusunda seçim hakkı olmadığı iddialarına ilişkin, "Birçok Android modelini ya da iPhone'u seçme konusunda tercih hakları var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, Tim Cook'a uygulama geliştiricilerinin yüzde 40'ının App Store'dan memnun olmadığına yönelik bir anketin sonuçlarını sordu. Tim Cook ise bu araştırmadan haberdar olmadığını ama haftalık yeni uygulama başvurularının yüzde 40'ını geri çevirdiklerini söyledi.