Ara transferin yıldızları

04 Ocak 2021 Pazartesi, 17:06

Kış transfer dönemi kulüplerin daha çok eksiklerini belirli ölçüde tamamlayabilmek için geçirdikleri bir dönem olsa da geçmişte birçok takım ara transferde rekor sayılabilecek isimleri transfer etti. Geçtiğimiz ocakta Bruno Fernandes’i takıma kazandıran Manchester United takımın çehresini değiştirmeyi başarmıştı. Barcelona ise 2 yıl önce Philip Coutinho’yu Liverpool’dan büyük ümitlerle almış, sonrası tam fiyasko olmuştu.

1.Philip Coutinho ( Barcelona / 145 milyon Euro – 2018)

Liverpool ile gösterdiği başarılı performans sonrasında Barcelona’ya transfer olan Brezilyalı oyuncu, Katalan ekibinde istediği performansa şu ana kadar ulaşamadı. Transfer olduktan sonra sık sık sakatlanan Coutinho, Barcelona’nın son yıllardaki en başarısız transferlerden birisi oldu.

2.Virgil Van Dijk ( Liverpool / 84.65 milyon Euro / 2018 )

Virgil Van Dijk’ın bonservisine ödenen para uzun süre tartışılsa da Hollandalı stoperin Liverpool’a katkısı kendisi için ödenen ücretin tartışmalarını kısa bir sürede sonlandırdı. Liverpool’un 30 sene sonra Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşmasındaki pay sahiplerinden olan Van Dijk, Şampiyonlar Ligi zaferinin de mimarlarındandı.

3.Diego Costa ( Atletico Madrid / 66 milyon Euro / 2018)

Chelsea’nin 14/15 sezonundaki Premier Lig şampiyonluğunun en önemli isimlerinden olan Diego Costa, 2017/18 sezonun devre arasında Atletico Madrid’e dönmüştü. Atletico’daki ikinci döneminde Costa Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferlerine ulaştı.



4. Aymeric Laporte ( Manchester City / 65 milyon Euro / 2018)

Manchester City’nin Guardiola döneminde savunmaya yaptığı takviyelerden en pahalısı olan Aymeric Laporte, Van Dijk ve Harry Maguire ile birlikte Premier Lig’in en pahalı stoperlerinden birisi oldu. İnişli çıkış bir performans sergilese de Laporte, Manchester City’nin en önemli defans oyuncularından biri.

5.Christian Pulisic ( Chelsea / 64 milyon Euro / 2019)

Geçtiğimiz Ocak ayında Borussia Dortmund’dan Chelsea’ye katılan Pulisic, tarihte bonservisine en çok para ödenen Amerikalı futbolcu oldu.

SÜPER LİG’DE REKOR CENK TOSUN’DA

Türkiye’de ara transfer döneminde bonservisine en çok para ödenen oyuncular listesinde ilk sırada Cenk Tosun yer alıyor. Cenk Tosun 2017/18 sezonunda 22.5 milyon Euro bedelle Beşiktaş’tan Everton’a tranfer olmuştu. Listedeki ilk 5 isimden 3’ü ara transferde Türkiye’den ayrılan isimlerden oluşurken 3. sırada yer alan Mbaye Diagne, herhangi bir ara transfer döneminde transfer edilen en pahalı oyuncu konumunda yer alıyor.

1.Cenk Tosun – Everton / 2018 – 22.4 milyon Euro

2.Badou Ndiaye – Stoke City / 2018 – 16 milyon Euro

3.Mbaye Diagne – Galatasaray / 2019 – 13 milyon Euro

4. Ozan Kabak – Stuttgart / 2019 – 11 milyon Euro

5. Moussa Sow – Fenerbahçe / 2012 – 10 milyon Euro