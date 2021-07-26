Araba alacaklara kötü haber
Araba fiyatları için ÖTV indirimi beklenirken Lexus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt "Böyle bir şey gelecekte görünmüyor" diyerek kötü haberi verdi.
Toyota bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus, markanın tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi olan LC 500 Convertible modelini Türkiye’de satışa sunmasına ilişkin, Dolmabahçe Showroom'unda basın tanıtımı toplantısı gerçekleştirdi.
Patronlar dünyasında yer alan bilgilere göre, Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, ÖTV indirimi ile ilgili sorulara yanıt verdi.
Bozkurt, ÖTV indirimi ve baremlerde yeniden düzenleme konusunda çok sık soru aldıklarını belirterek, "Görünen o ki öyle bir şey yok. Çünkü BDDK ile ilgili alınan önlem de onu aslında teyit ediyor. 'ÖTV indirimi olacak mı?' gibi bir soru soruluyor. Ona artık gerçekten gülümsüyoruz. Böyle bir şey gerçekten gelecekte görünmüyor." ifadelerini kullandı.
"ÖTV indirimi beklemiyorum diye çıkıyor ağzımızdan gibi algılanıyor" açıklamasında bulunan Bozkurt, "Ama öyle değil, biz istiyoruz. İstiyoruz da olacağına ihtimal vermiyoruz" dedi.
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