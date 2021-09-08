Araç sahiplerine kötü haber: 3'te 1'ini ödeyecekler

08 Eylül 2021 Çarşamba, 10:12

SEDDK, trafik kazalarında kusursuz olan araç sahiplerine ödenen tazminat tutarının hesaplanmasında kullanılacak yeni formül taslağını görüşe açtı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; "değer kaybı hesaplama formülü" adı verilen taslak düzenlemenin uygulanması halinde şirketlerin araç sahiplerine ödeyeceği tazminatın yaklaşık 3'te 1'e düşeceği ifade ediliyor.

"AMAÇ ŞİRKETLERİN KASASINI DOLDURMAK"

Taslağı değerlendiren Sigorta Eksperleri İşveren Sendikası Başkanı Mesut Cemil Boyner, formülün halkın yararı yerine şirketlerin çıkarı gözetilecek şekilde ayarlandığını savundu.

SEDDK'nın görüşe açtığı taslak düzenlemenin Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırılık teşkil ettiğini belirten Boyner, “Ali Kemal'i değiştirip Kemal Ali yapmışlar. Anayasa kararlarını hiçe saymışlar. Amaç şirketlerin kasasını doldurmak. Formül böyle çıkarsa yargıya gider yine iptal ettiririz” dedi.