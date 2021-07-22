Aracı olanlara kötü haber! Akaryakıtta ÖTV zammı kapıda

22 Temmuz 2021 Perşembe, 10:18

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Kurucu Başkanı Fesih Aktaş, sendikanın hafta sonu yapılan 2. olağan genel kurulunda sektörün geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Aktaş, Eşel Mobil sistemi nedeniyle yaşanan ÖTV kaybının 18 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Aktaş, tekrar başkan seçildiği genel kurulda Eşel Mobil Sistemi’nin LPG de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam ettiğini ancak bu desteğin sürdürülebilmesi için zaruri bir ÖTV artırımına gidilebileceğini söyledi.

VERGİ KAYBI 18 MILYAR LIRAYA DAYANDI

Birgün'ün aktadığına göre, dünya petrol ve akaryakıt piyasalarında 2020 yılı mart nisan aylarındaki sert düşüşler Döviz kurunun rekora koşması aynı anda küresel petrol fiyatlarının da hızla yükselmesi Hazine’ye darbe vurdu. Eşel mobil sistemi nedeniyle yaşanan ÖTV kaybı 18 milyar TL’yi buldu.

ÖTV zammı gündemde sonrası 2021 yılının ilk aylarından itibaren başlayan yükseliş hareketinin sekiz ayda yükseliş trendine girdiğini hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti: Petrol ve uluslararası ürün fiyatları son 15 yılın zirve rakamlarına ulaşmıştır. Bunun yanı sıra ülkemizde döviz fiyatlarındaki artışın da akaryakıt fiyatlarına yansıması kaçınılmaz hale geldi. Bu yansımamın minimize edilmesi için devletçe getirilen koruma kalkanı olan Eşel Mobil Sistemi, LPG de 2020 yılı eylül ayından beri, motorin ve benzinde ise 2020 aralık ayından beri kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Bu kalkanın devlete 2021 yılı maliyeti yaklaşık 18 milyar TL’ye dayanmıştır. Hali hazırda devletin benzinde rutinde alması gereken litrede 2 lira 52 kuruştan 67 kuruş, motorinde alması gereken litrede 2 lira 5 kuruş iken litrede 71 kuruş, LPG de ise alması gereken litrede 1 liradan hiç almayarak ciddi bir ekonomik destek sağlamaktadır. Bu desteğin sürdürülebilmesi için 18 Mayıs 2021 de olduğu gibi bir defa daha zaruri bir ÖTV artırımına gidilebilir.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil kelimesi Fransızca “échelle mobile” (hareketli ölçek) teriminden Türkçe’ye geçmiştir. Fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılmasını ifade eder. Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistemdir. Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır.