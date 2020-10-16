'Aradığınız Ulaştırma Bakanlığına şu anda ulaşılamıyor!'

16 Ekim 2020 Cuma, 17:05

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in son 10 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerinde bulunanların yurt dışı ziyaretlerine ilişkin sorduğu sorular yanıtsız kaldı.

Antmen'in Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi kanalıyla Bakanlığa yönelttiği sorular şöyleydi:

-2010 Ocak ila 2020 Temmuz ayları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerinde bulunan Bakanlar kaç defa yurt dışına seyahate çıkmıştır? Bu ülkeler nelerdir?

-Bahsi geçen ziyaretlerde Bakanlık görevlerinden katılanlar kimlerdir?

-Bahsi geçen ziyaretlerin toplam gideri ne kadardır?

Bakanlığın Antmen'e yanıtı ise "Bilgi Edinme Kanunu'nun 7. maddesine istinaden cevap verilememiştir" şeklinde oldu.