Ulaştırma Bakanlığı, ihalelerde firma isimlerini belirleyerek işlem yapmış
Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 2019 Denetim Raporu’nda, bazı ihalelerle ilgili doğrudan firmaların ismen belirlenerek işlemin yapıldığı belirlendi.
Raporda, KGM’nin mülkiyetinde bulunan otoyol hizmet tesislerinin üç yıldan uzun süre ile kiralanmasına ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bakanlık onaylarında mevzuata aykırı olarak kiralama yapılacak firmaların isimlerinin de belirlendiği kaydedildi.
Raporda, kiralama ihaleleriyle ilgili Devlet İhale Yasası’na göre KGM’nin bağlı bulunduğu bakanlık olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan izin alması gerektiği hükmü ifade edilirken, “Çok açıktır ki bu hüküm; bakanlık olurunda firma ismi zikredilmesine cevaz vermemektedir. Olurda yalnızca süre ve kiralanacak ünitenin yer alması gerekmektedir” denildi.
Raporda, Bakanlık onayında firma isimlerinin belirtilmesinin ihalelerde eşitliği, rekabeti ve şeffaflığı engellediği ifade edildi.
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