Araştırma: 2,85 milyar kişi Facebook kullanıyor
2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, Facebook’un dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçtiği görüldü.
Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti.
Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişilerden oluştu.
Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi.
2021 yılının ilk çeyreğinde şirketten yapılan açıklamaya göre 3,45 milyar insanın her ay şirketin Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi ürünlerinden birini kullandığını belirtti.
Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.
Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 97 bin 555 haber çıkışı olduğu görüldü.
Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 14 bin 250 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu gözlendi.
Diğer sosyal medya mecralarından Twitter 22 bin 864, Youtube 18 bin 239 ve Instagram 12 bin 730 haberle en çok haber olan diğer mecralar oldu.
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