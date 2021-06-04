Facebook, Trump'ın hesabını 2023'e kadar açmayacağını duyurdu
Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının en az iki yıl daha açılmayacağını açıkladı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın hesabı için kararını verdi.
Sputnik'te yer alan habere göre Facebook, Trump'ın hesabının en az iki yıl daha açılmayacağını açıkladı.
Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak kongre baskının ardından askıya alınan hesabının 7 Ocak 2023'e kadar kapalı kalacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Facebook, ABD'deki 6 Ocak Kongre baskını sonrası eski başkan Donald Trump'ın sosyal paylaşım platformuna giriş yasağının devam etmesine karar vermişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Trump Facebook, Twitter ve Google'ın eylemlerini "Tam bir rezalet ve utanç" olarak nitelendirmişti. Trump, "Radikal solcu ruh hastaları gerçeklerden korktuğu için ABD Başkanının ifade özgürlüğü elinden alındı. Çünkü gerçek daha büyük ve güçlü bir şekilde her zaman ortaya çıkar" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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