Araştırma: Hamile kadınlar kafein tüketmemeli

25 Ağustos 2020 Salı, 15:17

‘British Medical Journal – Evidence-Based Medicine’da yayınlanan araştırmaya göre hamilelikte kafein tüketimiyle olumsuz gebelik sonuçları arasında bağ var.

Araştırmada kafeinin; düşük, ölü doğum, çocukluk çağı akut lenfloblastik lösemi, düşük kilolu doğum ve çocukluk obezitesi riskini artırdığı belirtildi.

'HER BARDAKTA RİSK YÜKSELİYOR'

İzlanda’daki Reykjavik Üniversitesi’nden Prof. Jack James’in yürüttüğü çalışma 1200’ün üstünde araştırmanın analiz edilmesiyle oluşturuldu.

James her dokuz araştırmanın sekizinin kafeinle düşük yapma arasında büyük ölçüde bağ olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bazılarında kafein tüketiminin riski üçte bir oranında artırdığı belirtilirken, bazılarında her bardak kahvede riskin yükseldiği vurgulandı.

'YÜKSEK DOZDA RİSK BEŞ KAT ARTIYOR'

Ölü doğumla ilgili yapılan her beş araştırmanın dördünde ise riskin kafein tüketimine bağlı olarak arttığı bildirildi.

Yüksek dozda tüketen kadınlarda bu riskin beş kat arttığı görüldü.

10 çalışmanın yedisinde ise düşük kiloda doğumla bağı olduğu yazıldı.

'KAFEİNDEN UZAK DURULMALI'

James hamilelikte kafein tüketimiyle ilgili tıbbi tavsiyelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda ortaya çıkan kanıtların bütünü değerlendirildiğinde, hamile kadınların kafeinden uzak durmalarının tavsiye edilmesini desteklediğini belirtti.

ABD, Britanya ve Avrupa Birliği’nde sağlık yetkilileri hamilelikte 200 miligrama (yaklaşık iki fincan kahve) kadar kahve tüketiminin güvenli olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Diken