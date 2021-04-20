Araştırma: İklim değişikliği, kaliteli kahve keyfine de darbe vurabilir
Araştırmaya göre, hava koşullarındaki değişimler üreticilerin kalitesi yüksek ve yoğun tada sahip kahveyi daha pahalıya elde etmesine yol açabilir.
İklim değişikliği, insanlığı tehdit eden birçok olumsuz etkisinin yanı sıra kaliteli kahve içme keyfini de az sayıda zenginin sahip olacağı bir lükse dönüştürebilir.
Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacıların çalışmasına göre, artan sıcaklıklar kahve çekirdeklerinin yoğun tadını yitirmesine yol açabilir.
Araştırmacılar, Afrika'daki en büyük kahve üreticisi olan Etiyopya'da üretim alanlarındaki iklimsel faktörü incelemek amacıyla bilgisayar simülasyonları geliştirdi. Kaliteli kahve çekirdeği elde etmek için gereken 19 iklimsel faktör modellendi.
Çalışmada sıcaklık, yağmur miktarı ve mevsim uzunluklarındaki değişimlerin kahve çekirdeklerinin kalitesini ve zenginliğini olumsuz yönde etkilediği görüldü. Sonuçlar, artan sıcaklıkların ve daha az yağmurun kahve çekirdeklerinin vaktinden önce gelişmesine ve tatlarının daha yumuşak olmasına yol açtığını ortaya koydu.
Hava koşullarındaki değişimlerin üreticilerin kalitesi yüksek ve yoğun tada sahip kahveyi daha pahalıya elde etmesine yol açabileceği belirtildi. Bu değişimin üretim alışkanlıkları ve gelirlerde de değişikliğe neden olabileceği kaydedildi.
"Etiyopya ekonomisine darbe vurabilir"
Araştırma ekibinin lideri Abel Chemura, "İklim değişikliği Etiyopya'daki kahve üretiminde çelişkili etkilere sahip. Bilgisayar simülasyonlarımıza göre, 2090'lara kadar ortalama kalitede kahve için uygun alanların büyüklüğü kademeli olarak artabilir, ancak yüksek kalitede kahve için uygun alanlar daralabilir" dedi.
Araştırmada, bu durumun sadece kahve severler için değil yerelde tarımsal değer oluşturma açısından da bir sorun olacağı, dolayısıyla Etiyopya ekonomisine darbe vurabileceği ifade edildi.
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