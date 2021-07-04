Araştırma: İnsanlar kaç derece sıcağa dayanabiliyor?

04 Temmuz 2021 Pazar, 09:28

The Lancet Planetary Health adlı bilimsel dergide çıkan çalışmada farklı hava sıcaklıklarının canlılar üzerindeki etkisi incelendi.

Münih Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım bölümünden Profesör Senthold Asseng, "Çalışmada insanlar, büyükbaş hayvanlar, domuzlar, kümes hayvanları ve ekinler için hangi sıcaklıkların uygun hangilerinin zararlı olduğunu araştırdık. Vardığımız sonuçlarsa bu değerlerin şaşırtıcı şekilde benzerlik gösterdiğini ortaya koydu" dedi.

Çalışmaya göre canlılar için uygun sıcaklıklar 17 ila 24 derece arasında değişiyor.

Yüksek nemli havalarda, 23 derecede sıcaklık insanlar için orta düzeyde zorlanma yaratırken, düşük nemli havalardaysa eşik 27 dereceye çıkıyor.

Öte yandan, araştırmada aşırı yüksek nemli havalarda 32 derecenin üzerindeki sıcaklıkların, aşırı düşük nemli havalardaysa 45 derecenin üzerindeki sıcaklıkların insanlar için ölümcül olabileceği tespit edildi.

Büyükbaş hayvan ve domuzların yüksek nemli havalarda 24 derece, düşük nemli havalardaysa 29 derece sıcaklıkta zorlanmaya başladığı belirtildi.

Ayrıca fazla sıcağa maruz kalan ineklerin süt verme miktarının yüzde 10 ila 20 oranında azalabileceği ifade edildi.

Kümes hayvanlarıysa 15 ila 20 derece arasında rahat şekilde yaşayabilirken, 37 derece ve üstü sıcaklıklar bu hayvanlar için epey tehlike yaratıyor. Buna bağlı olarak yumurtlama oranlarında da düşüş gözlemlenebiliyor.

Ekinlerdeyse sıcaklık değerlerinin tür ve çeşitlilik nedeniyle daha farklı olduğu belirtildi. Buğday gibi serin havayı seven ekinler, daha düşük derecelerdeki sıcaklıklarda da yetişirken, mısır gibi sıcak iklime alışık ekinlerse dona karşı dayanıklı olduğu gibi, normalden daha sıcak havalarda da büyümeye devam edebiliyor.

Araştırmada küresel ısınmanın gelecekte yol açacağı sorunlara da değinildi.

Asseng, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzyılın sonunda dünyadaki karaların yüzde 45 ila 70’i, iklim koşullarındaki değişikliklerden, insanların klima gibi teknolojik destekler olmadan yaşamlarını sürdüremeyeceği şekilde etkilenecek. Şu anda bu oran yüzde 12’ye gelmiş durumda."

Kaynak: Independent Türkçe