Avustralya'da kedilere sokağa çıkma yasağı

01 Temmuz 2021 Perşembe, 16:26

Avustralya Melbourne’un doğusundaki Knox'ta Belediye Meclisi; kedi sahiplerini, evcil hayvanlarını 24 saat boyunca evde tutmaya zorlayan bir düzenlemeyi oyladı. 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek yasa kuşlar, sıçanlar ve sürüngenler gibi vahşi hayvanları korumayı amaçlıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre; bu düzenlemeyle birlikte, kedi sahipleri, gün boyunca hayvanlarını ev, garaj kulübe veya kendilerine ait benzer bir mülkte tutmak zorunda.

Meclis'ten tavsiyeler

Meclis'in internet sayfasından konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, şu tavsiyelere yer verildi:

'Kediler mülkünüzde kaldığı sürece dışarı çıkabilir.'

Kedi kutular ve kedi engelleyici çitler, kedinizin mülkünüzün dışında dolaşmasını durdurmak için uygulanacak metotlardan bazıları.

KEDİ SAHİPLERİNDEN TEPKİ: BİR KAPLANI HAYVANAT BAHÇESİNE KOYMAYA BENZER

Meclisin bu kararı, hayvan sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bir kedi sahibi Charlotte Jensen, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Onu ayırmak için ya bir çit inşa edeceğiz ya da tüm arka bahçeyi kaplamak zorunda kalacağız. Bu da çok pahalı. Onlar için adil değil. Bu bir kaplanı hayvanat bahçesine koymaya benzer. Bu çok küçük ve onların o kadar özgürlüğü yok."

Söz konusu uygulama 1 Ekim’de 6 aylık bir geçiş süreciyle başlayacak ve bu süre zarfında bir kedinin başkasının mülkünde görülmesi halinde, sahiplerine uyarı verilecek.

Bu süreçten sonra kedi sahipleri, ilk ihlalde 91 dolarla, sonraki ihlallerde ise 500 dolarla cezalandırılacak.

Knox Belediye Başkanı Lisa Cooper, konuya ilişkin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, kedilerin sokağa çıkma yasağını konusunda kişisel olarak desteklemediğini ifade ederek, yasağın akşam 7'den sabah 7'ye kadar sürmesi için bir uzlaşma önerisinde bulunduğunu, ancak kabul edilmediğini söyledi.