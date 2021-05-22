Araştırma: Köpeklerde yeni bir koronavirüs türü tespit edildi
Geçmiş dönem zatürre vakaları üzerinde yapılan araştırmada bilim insanları tarafından, çoğunlukla köpeklerde görülen ve insanlara da bulaşmış olabileceği tahmin edilen yeni bir koronavirüs türü tespit edildi. Araştırma, Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlandı.
Bilim insanları tarafından 2017-2018 yılları için yapılan bir araştırmaya göre, zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan bazı hastalarda köpeklerden bulaştığına inanılan yeni bir koronavirüs türü tespit edildi.
Clinical Infectious Diseases dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, hayvanlarda görülen koronavirüs türlerinin insan sağlığı üzerinde de tehdit oluşturduğunu belirtti.
Eğer, bu tür yeni bir patojen olarak doğrulanırsa, insanlarda hastalığa neden olduğu bilinen 8. koronavirüs türü olarak kayıtlara geçecek.
Sputnik'te yer alan habere göre Malezya'nın doğu Sarawak eyaletindeki bir hastanede bulunan 301 zatürre tanılı hastadan alınan nazal sürüntü örneğinin test edildiği araştırmada, çoğunlukla 5 yaşın altındaki hastalardan alınan numunelerin 8'inin 'köpek koronavirüsü' olduğu belirlendi.
Makalede ayrıca, bulguların virüsün son zamanlarda hayvanlardan insanlara sıçradığını gösterdiği, ancak insanlar arasında bulaşıp bulaşmayacağını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Ayrıca, virüsün insanları hasta edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu belirterek, hastalığa neden olmadan sadece hastanın solunum yollarında 'taşınmasının' mümkün olduğu ifade edildi.
İnsanlarda hastalığa neden olduğu bilinen 7 koronavirüs türü bulunuyor.
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